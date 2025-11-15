Duman 8.2ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 15.11.2025 09:27

Mali Güvenlik Bakanı: Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnunuz

Afrika’nın tek bir bölgesiyle değil kıtanın bütünüyle çok değerli ilişkiler geliştiren Türkiye, Mali’nin de en önemli müttefiklerin biri. Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Mohammedine, satın aldıkları Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnun olduklarını ve bu iş birliğini daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan

Türk savunma sanayii ürünleri dünyanın farklı coğrafyalarında sahadaki dengeleri doğrudan etkiliyor. Son yıllarda merkezi hükümetlerle ayrılıkçı gruplar arasında ciddi sorunlar yaşanan yerlerin başında Afrika geliyor.

Türkiye, kıtanın bütünüyle özellikle son 20 yılda üzerine sürekli ekleyerek geldiği bir ilişki ağına sahip. Mali de bu kapsamda öne çıkan ülkelerden biri. Çünkü Ankara-Bamako hattında savunma sanayii başta olmak üzere çok farklı başlıklarda hızla ilerlenebilecek bir yol haritası bulunuyor.

Mali Güvenlik Bakanı: Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnunuz

“TSK’nın bize yardım etmesi çok önemli”

Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, TRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mali’ye olan desteğine işaret eden Bakan Mohammedine, terörizme karşı mücadelede bunun çok değerli olduğunu vurguladı.

Türkiye’den aldıkları mühimmatlar, dronlar ve benzer sistemlerin Mali’nin güvenlik yeteneğini daha yukarıya taşıdığını söyleyen Bakan Mohammedine, “Türkiye bize inanıyor. Bu nedenle buraya kadar gelip BAMEX 2025 fuarını düzenlediler. Buraya alanında uzman isimler, çok değerli Türk fabrikatörler geldi. Onlara ne kadar teşekkür etsek az.” ifadesini kullandı.

“Türk savunma sanayii ürünleri çok kaliteli”

Mali’nin Türkiye’den satın aldığı savunma sanayii ürünlerinin önemli görevler üstlendiğini de kaydeden Bakan Mohammedine, şöyle devam etti:

“Satın aldığımız Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesi oldukça üst düzey… Türkiye bu alanda çok ama çok ileri gitmiş bir ülke. Onlardan savunma sanayii ürünleri alabildiğimiz için gururluyuz. Ve emin olun Türkiye ile bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bize saygı duyan çok stratejik bir müttefik.”

En çok hangi Türk savunma sanayii ürününü beğendiği sorusunu da yanıtlayan Bakan Mohammedine, ülkesine kazandırılan sistemler arasında ayrım yapmasının doğru olmayacağını vurguladı ve “Ama Türk SİHA’ların çok çok üst düzey kalitede olduğunu söylemek isterim.” dedi.

