Savunma
TRT Haber 15.11.2025 13:58

Afrika Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnun

Son yıllarda özellikle savunma sanayiinde Afrika ülkeleriyle son derece güçlü bağlar inşa edebilen Türkiye, yakın gelecekte bu adımlarını daha üst seviyelere çıkarabilmeyi hedefliyor. Türk mühendislerce geliştirilen piyade tüfeği ya da yerli/milli bomba atarı kullanan Mali ordusunun envanterindeki sayıları daha yukarı taşıması bekleniyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan

Türkiye’nin Afrika’daki varlığı Türk savunma sanayii özelinde de artarak devam ediyor… Ankara’nın karşılıklı kazan-kazan ilkesi kapsamında çok sayıda Türk firması Afrika ülkeleriyle önemli iş birlikleri geliştiriyor.

Mali’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Afrika’da bugüne kadar yapılan en büyük savunma sanayii organizasyonu olma özelliği taşıyan BAMEX 2025 bu kapsamda öne çıkıyor.

Çok sayıda üst düzey heyetin katılım sağladığı fuarda milli piyade tüfekleri ve yine yerli imkanlarla geliştirilen bomba atar da ziyaretçilerden tam not aldı.

Milli piyade tüfeği Mali ordusunun gözbebeği oldu

Türkiye’nin kendi alanında en önemli firmalarından biri olan Kalekalıp’ın İş Geliştirme Yöneticisi İnanç Usta, dört ayrı ana grupta hafif silah ürettikleri bilgisini paylaştı.

Bu ürünler uzun yıllardır gerek TSK gerek Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yoğun olarak kullanıldığına değinen Usta, son iki yıldır yurt dışı faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Afrika Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnun

Mali başta olmak üzere farklı Afrika ülkeleriyle iş birliklerinin devam ettiğini, aynı şekilde Avrupalı ülkelerle de faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Usta, “Türkiye hafif silahlar için dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Farklı ülkelerde envantere girmeye hazırlanan ürünlerimiz var. Yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin ilk milli bomba atarı Afrika’dan tam not aldı

Bugüne kadar sundukları çözümlerle kendi alanlarında dikkatleri üzerine çeken bir diğer firmada AKDAŞ… Şirketin Pazarlama Müdürü Ali Dikkaya, Türkiye’nin ilk yerli/milli bomba atarını geliştirip TSK’nın hizmetine sunduklarını belirtti.

Türkiye’nin bu ürünü daha önce uzun yıllar ABD’den almak zorunda kaldığını hatırlatan Dikkaya, TSK için ürettikleri bomba atarın terörle mücadelede çok değerli katkılar sunduğunu söyledi.

Afrika Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnun

Özellikle terör bölgelerinde sergiledikleri başarılı performansın ardından diğer ülkelerin de dikkatini çektiklerini ifade eden Dikkaya, “Başka ülkeler de ürünün başarısını duydu ve bizden talepte bulundu. Sonrasında farklı ülkelere ihracat sürecimiz başladı. Afrika bizim için yeni bir pazar. Mali’nin envanterinde de Türk mühendislerce geliştirilen bomba atar var. Buradaki varlığımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Kamera
