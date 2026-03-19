Sağlık
TRT Haber 19.03.2026 11:04

Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde 381 bin 559 sağlık çalışanının görev başında olacağını duyurdu.

Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bayram tatili boyunca sunulacak sağlık hizmetlerinin kapasitesine ve personel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Memişoğlu, "Ramazan Bayramı süresince milletimizin sağlığı için daima görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

1129 sağlık tesisinde hizmet sürecek

Memişoğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, bayram boyunca ülke genelindeki 1129 kamu sağlık tesisinde toplam 335 bin 240 personel mesai yapacak.

Vatandaşların acil sağlık ihtiyaçları ve evde bakım hizmetleri için de ekipler teyakkuzda olacak. Bu kapsamda 866 Evde Sağlık Ekibi ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 4 bin 14 ekip ve 46 bin 319 çalışan sahada yer alacak.

Toplamda 4 bin 880 ekip ve 381 bin 559 "sağlık neferi", bayram boyunca vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

Bakan Memişoğlu, mesajında sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, "Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili iddialar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaları yalanladı.

Memişoğlu, "Hastanemizde kullanılan fore kazıklar, dolgu tabakasının altındaki ana kayaya yerleştirildi. Yapı yükü sağlam zemin tabakalarına aktarılıyor. Güvenliği olumsuz etkileyecek bir durum yok." dedi.

