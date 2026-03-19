Türk kolonyasına en fazla talep Almanya'dan

Kozmetik ve hijyen ürünleri arasında yerini alan kolonyalar, günlük hayattaki kullanımının yanı sıra bayram ziyaretlerinde de geleneksel bir kültür unsuru olarak öne çıkıyor.

İç piyasada kolonyaya talep, özellikle Kovid-19 salgını dönemi ve sonrasında artarken, son dönemde ise bu açıdan daha dengeli bir seyir gözlemleniyor.

Söz konusu ürün açısından güçlü üretim kapasitesine sahip Türkiye'nin bu özelliği ihracat rakamlarına da yansıyor. ABD'den Avrupa'ya kadar dünyanın birçok ülke ve bölgesinde Türk kolonyası tercih ediliyor.

Dış ticarete 75,7 milyon dolarlık katkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2021 yılında 15,3 milyon dolarlık kolonya ihracat eden Türkiye'nin, 2022'de bu üründeki dış satımı 12,5 milyon dolar, 2023'te 13 milyon dolar, 2024'te ise yaklaşık 17 milyon dolar oldu.

Kolonya ihracatı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla 21,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye, 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda, toplam 78,9 milyon dolarlık kolonya ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Aynı dönemde yapılan ithalat 3,2 milyon dolar oldu. Böylece bu dönemde 75,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

İhracatta ilk sırada Almanya var

Türk kolonyalarına bu dönemde en çok talep ABD ve Avrupa'dan geldi. Türkiye'nin 5 yıldaki kolonya ihracatında ilk sırayı 11,7 milyon dolarla Almanya aldı.

Bu ülkeyi sırasıyla 11,5 milyon dolarla ABD, 6,4 milyon dolarla Hollanda, 5,1 milyon dolarla İngiltere, 4,2 milyon dolarla Fransa ve 2 milyon dolarla Belçika takip etti.

Türkiye'nin 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yıldaki kolonya ticareti şöyle:

Yıllar İhracat İthalat 2021 15.259.175 898.292 2022 12.490.638 635.466 2023 13.031.921 778.216 2024 16.953.272 547.077 2025 21.162.005 337.603 Toplam 78.897.011 3.196.654

Türkiye'nin 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda en fazla kolonya ihracatı yaptığı ülkeler şöyle: