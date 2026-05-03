Kum zambakları ahşap kafeslerle korumaya alındı

Badavut sahil şeridinde doğal yayılış gösteren ancak insan faaliyetleri nedeniyle zarar görme riski taşıyan yaklaşık 26 kök endemik kum zambağı (Pancratium maritimum), hazırlanan özel ahşap kafeslerle muhafaza altına alındı.

Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yerleştirilen ahşap kafesler, bitkilerin doğal habitatına zarar vermeden fiziksel bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu uygulama ile zambakların araç trafiğinden, evcil hayvanlardan ve bilinçsiz kullanımın yaratacağı tahribattan korunması hedefleniyor.

Çevre Kanunu kapsamında, endemik bir tür olan kum zambağını koparanlara 387 bin TL ila 557 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor.