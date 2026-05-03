Türkiye
DHA 03.05.2026 10:38

Kum zambakları ahşap kafeslerle korumaya alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Badavut Sahili'ndeki endemik zenginliklerinden biri olan ve nesli tehlike altında bulunan 26 kök kum zambağı Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ve Ayvalık Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kafesle koruma altına alındı.

Badavut sahil şeridinde doğal yayılış gösteren ancak insan faaliyetleri nedeniyle zarar görme riski taşıyan yaklaşık 26 kök endemik kum zambağı (Pancratium maritimum), hazırlanan özel ahşap kafeslerle muhafaza altına alındı.

Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yerleştirilen ahşap kafesler, bitkilerin doğal habitatına zarar vermeden fiziksel bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu uygulama ile zambakların araç trafiğinden, evcil hayvanlardan ve bilinçsiz kullanımın yaratacağı tahribattan korunması hedefleniyor.

Çevre Kanunu kapsamında, endemik bir tür olan kum zambağını koparanlara 387 bin TL ila 557 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor.

