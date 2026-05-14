Savunma
AA 14.05.2026 16:49

Yerli ve milli hücumbotu "Karayel" EFES tatbikatında ilk kez kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen bot eğitiminde, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Karayel" hücumbotları ilk kez görev aldı.

Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen eğitimde, 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine dahil edilen 17 kişilik karinalı "Karayel" hücumbotları kullanıldı.

EFES-2026 tatbikatında ilk kez görev alan Karayel, yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özellikleriyle dikkati çekiyor.

Hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği belirtildi.

Karayel'in kullanıldığı eğitime amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı.

Bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle 2 bot belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

Eğitim kapsamında personel tarafından biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalar icra edildi.

