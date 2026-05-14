Dünya
AA 14.05.2026 17:30

DSÖ: Fransa'da norovirüs vakalarının görüldüğü gemideki yolcular tahliye edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Fransa'nın Bordeaux şehrine ulaşan, norovirüs vakalarının tespit edildiği gemide bulunan ve bir süredir karantina altında olan yolcuların tahliye edildiğini bildirdi.

Kluge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bordeaux'daki Ambition isimli yolcu gemisinde görülen norovirüs vakalarına gösterdikleri hızlı, şefkatli ve şeffaf tepki için Fransız makamlarına minnettar olduklarını belirten Kluge, "Sağlık incelemesi ve alınan halk sağlığı önlemlerinin ardından yolcuların gemiden inmelerine izin verildi. Yaklaşık 50 kişi, dünya genelinde en yaygın ishal nedeni olan norovirüse yakalandı." ifadelerine yer verdi.

Kluge, bu virüsten etkilenenler için kusma, mide bulantısı ve ishal gibi semptomların özellikle evden uzakta, seyahat ederken son derece rahatsız edici ve üzücü olabileceğine değinerek, gemiden ciddi vaka bildirilmemesinin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Mevcut durumun, Hollanda bandıralı MV Hondius isimli gemide görülen ve dünya gündemine oturan hantavirüsle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydeden Kluge, "Yaz yaklaşırken ve kruvaziyer seyahatleri artarken benzer salgınlar tekrar yaşanabilir. Önemli olan hızlı hareket, hızlı test, semptom gösterenlerin izolasyonu, net iletişim ve yolculara pratik desteğin sağlanmasıdır. Bordeaux'da bunun güçlü bir örneğini uygulamada gördük." ifadelerini kullandı.

Bordeaux şehrine ulaşan gemide bir yolcunun gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı şüphesiyle ölümünün ardından 1700'den fazla yolcunun karantinaya alındığı bildirilmişti.

12 Mayıs gecesi Fransa'nın Brest şehrinden Bordeaux'ya ulaşan Ambassador Cruise Line adlı yolcu gemisinde bir kişi gastroenterit şüphesiyle ölmüştü.

