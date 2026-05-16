Bahçe duvarı için alınan taşın içinden 240 milyon yıllık hazine çıktı

Avustralyalı Mihail Mihailidis’in peyzaj çalışması sırasında taş ocağından aldığı kum taşını ters çevirmesiyle başlayan bu sıra dışı keşif, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Yıllar önce Avustralya Müzesi'ne bağışlanan ve bilim insanları tarafından detaylıca incelenen fosilin, günümüzden yaklaşık 240 Triyas dönemine ait, nesli tükenmiş bir amfibi türü olduğu açıklandı.

"Arenaerpeton supinatus" adı verilen canlı, dev bir tarih öncesi semendere benzemekle birlikte, çok daha yapılı gövdesi ve avlanmak için kullandığı damaklarındaki vahşi diş yapısıyla dikkat çekiyor.

Paleontologlar, kum taşı gibi organizmaların hızla çürüdüğü hareketli ve bol oksijenli ortamlarda bu denli eksiksiz bir iskeletin korunmasının mucizevi olduğunu vurguluyor.

Canlının, kafası ve gövdesi birbirine bağlı şekilde, hatta deri ve yumuşak doku izleriyle birlikte günümüze ulaşması, son 30 yılda bölgede bulunan en önemli fosil keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki bu yırtıcının, iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkmayı başaran antik bir canlı grubunun evrimsel sırlarını çözmede kilit bir rol oynayacağını belirtiyor.