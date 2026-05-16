Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 16.05.2026 13:08

Bahçe duvarı için alınan taşın içinden 240 milyon yıllık hazine çıktı

Avustralya’da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının, dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı.

Bahçe duvarı için alınan taşın içinden 240 milyon yıllık hazine çıktı

Avustralyalı Mihail Mihailidis’in peyzaj çalışması sırasında taş ocağından aldığı kum taşını ters çevirmesiyle başlayan bu sıra dışı keşif, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Yıllar önce Avustralya Müzesi'ne bağışlanan ve bilim insanları tarafından detaylıca incelenen fosilin, günümüzden yaklaşık 240 Triyas dönemine ait, nesli tükenmiş bir amfibi türü olduğu açıklandı.

"Arenaerpeton supinatus" adı verilen canlı, dev bir tarih öncesi semendere benzemekle birlikte, çok daha yapılı gövdesi ve avlanmak için kullandığı damaklarındaki vahşi diş yapısıyla dikkat çekiyor.

Paleontologlar, kum taşı gibi organizmaların hızla çürüdüğü hareketli ve bol oksijenli ortamlarda bu denli eksiksiz bir iskeletin korunmasının mucizevi olduğunu vurguluyor.

Canlının, kafası ve gövdesi birbirine bağlı şekilde, hatta deri ve yumuşak doku izleriyle birlikte günümüze ulaşması, son 30 yılda bölgede bulunan en önemli fosil keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki bu yırtıcının, iki büyük kitlesel yok oluştan sağ çıkmayı başaran antik bir canlı grubunun evrimsel sırlarını çözmede kilit bir rol oynayacağını belirtiyor.

ETİKETLER
Keşif Bilimsel Araştırma Avustralya Fosil
Sıradaki Haber
Avustralya'da dalış yapan adam köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
13:54
Isparta'da çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü
13:53
Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı
13:50
Yaşlı çiftin 10 milyon lirasını dolandırdılar
13:48
İklim krizi yeni bir salgına dönüşüyor: Milyonlarca insan ölebilir
13:15
Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad katil İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ