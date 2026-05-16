DHA 16.05.2026 13:49

Yaşlı çiftin 10 milyon lirasını dolandırdılar

Adana'da kedilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, yaşlı çiftin yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan şüphelilerin 2'si tutuklanırken dolandırdıkları altınların bir kısmı ele geçirildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, 86 ve 79 yaşındaki yaşlı çifti telefonla arayan şüpheliler, isimlerinin dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürdü.

Şüpheliler, operasyon yapılacağını söyleyerek yaşlı çiftten evde bulunan altınları teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere teslim etti.

Bir süre sonra tekrar aradıkları şüphelilere ulaşamayan yaşlı çift, dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.A. ve S.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

