AA 16.05.2026 13:50

Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Aralık 2025’te başlayan ve 15 Mayıs’ta sona eren kayak sezonunda, 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlandığını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erciyes Kayak Merkezi’nde 2025-2026 kayak sezonunun ziyaretçi sayısı ve sezon süresi bakımından başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Geçen yıl 18 Aralık'ta başlayan sezonun 15 Mayıs itibarıyla sona erdiğini anımsatan Büyükkılıç, Erciyes'in yaklaşık 150 günlük süreçte 3 milyon 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nin Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere dört ana giriş kapısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere imkan sunduğunu belirten Büyükkılıç, merkezin Türkiye’nin en önemli kış turizmi destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Büyükkılıç, kar kalitesi ve modern tesis altyapısının Erciyes'i uluslararası ölçekte öne çıkardığına dikkati çekti.

Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Malezya, Fransa, Portekiz ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin Erciyes’i tercih ettiğini ifade eden Büyükkılıç, Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de Erciyes’e ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

