Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 16.05.2026 13:39

İklim krizi yeni bir salgına dönüşüyor: Milyonlarca insan ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü’ne acil çağrı yapan uluslararası uzmanlar, iklim krizinin tıpkı koronavirüs gibi "küresel kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmesini istedi. Aksi takdirde milyonlarca insanın önlenebilir sebeplerle hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

İklim krizi yeni bir salgına dönüşüyor: Milyonlarca insan ölebilir

DSÖ bünyesinde kurulan Pan-Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, iklim krizinin artık sadece çevreyle sınırlı kalmayıp insan hayatta kalışını doğrudan tehdit eden küresel bir salgın gibi ele alınması gerektiği vurgulandı.

Aşırı sıcak dalgaları, gıda güvensizliği, hava kirliliği ve dang humması gibi tropikal hastalıkların dünya genelinde hızla yayılmasının, Covid ve Mpox dönemlerinde ilan edilen uluslararası acil durum protokollerini gerekli kıldığı belirtildi.

Uzmanlar, bu ilan tek başına iklim değişimini durdurmasa da küresel ölçekte koordineli, hızlı ve etkili bir sağlık müdahalesini tetikleyeceğini ifade ediyor.

Raporda, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteklerinin sadece Avrupa'da yılda 600 bin erken ölüme yol açtığına dikkat çekilerek, hükümetlerin bu endüstrileri sübvanse etmeyi bırakması istendi.

İklim krizinin fiziksel etkilerinin yanı sıra ciddi bir ruh sağlığı krizine ve kaygı bozukluklarına da dönüştüğünü belirten uzmanlar, temiz hava, yalıtımlı evler ve sürdürülebilir gıda politikalarının hem iklimi hem de insan sağlığını aynı anda iyileştirebilecek tek çıkış yolu olduğunu savunuyor.

ETİKETLER
İklim Değişikliği Küresel Isınma Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fosil
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad katil İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
13:54
Isparta'da çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü
13:53
Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı
13:50
Yaşlı çiftin 10 milyon lirasını dolandırdılar
13:15
Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad katil İsrail saldırısında hayatını kaybetti
13:12
Bahçe duvarı için alınan taşın içinden 240 milyon yıllık hazine çıktı
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ