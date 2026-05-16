İklim krizi yeni bir salgına dönüşüyor: Milyonlarca insan ölebilir

DSÖ bünyesinde kurulan Pan-Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, iklim krizinin artık sadece çevreyle sınırlı kalmayıp insan hayatta kalışını doğrudan tehdit eden küresel bir salgın gibi ele alınması gerektiği vurgulandı.

Aşırı sıcak dalgaları, gıda güvensizliği, hava kirliliği ve dang humması gibi tropikal hastalıkların dünya genelinde hızla yayılmasının, Covid ve Mpox dönemlerinde ilan edilen uluslararası acil durum protokollerini gerekli kıldığı belirtildi.

Uzmanlar, bu ilan tek başına iklim değişimini durdurmasa da küresel ölçekte koordineli, hızlı ve etkili bir sağlık müdahalesini tetikleyeceğini ifade ediyor.

Raporda, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteklerinin sadece Avrupa'da yılda 600 bin erken ölüme yol açtığına dikkat çekilerek, hükümetlerin bu endüstrileri sübvanse etmeyi bırakması istendi.

İklim krizinin fiziksel etkilerinin yanı sıra ciddi bir ruh sağlığı krizine ve kaygı bozukluklarına da dönüştüğünü belirten uzmanlar, temiz hava, yalıtımlı evler ve sürdürülebilir gıda politikalarının hem iklimi hem de insan sağlığını aynı anda iyileştirebilecek tek çıkış yolu olduğunu savunuyor.