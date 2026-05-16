AFP 16.05.2026 12:54

Avustralya'da dalış yapan adam köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Avustralya'nın batı kıyısında bulunan popüler bir dalış ve balıkçılık noktasında büyük beyaz köpekbalığının saldırısına uğrayan 38 yaşındaki bir adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batı Avustralya'nın Perth şehri yakınlarındaki Rottnest Island açıklarında, feci bir köpekbalığı saldırısı yaşandı. Horseshoe Reef bölgesinde dalış yaptığı sırada yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bir büyük beyaz köpekbalığının hedefi olan talihsiz adam, çevredekiler tarafından tekneyle Geordie Bay İskelesi'ne taşındı.

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri ve polisin uzun süre kalp masajı yaptığı kurban, aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Batı Avustralya kıyılarında geçen yılın Mart ayından bu yana yaşanan ilk ölümlü köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede köpekbalığı saldırılarının büyük bir bölümü doğu ve güneydoğu kıyılarında meydana gelirken, resmi verilere göre Avustralya genelinde yılda ortalama 20 köpekbalığı saldırısı vakası rapor ediliyor.

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

