Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 16.05.2026 10:09

Tarihin en güçlü "Süper El Nino"su kapıda: Sıcaklıklarda rekor bekleniyor

Pasifik Okyanusu'nda beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkan El Nino hava olayının, sonbahar ve kış aylarında tarihin en güçlü seviyelerinden birine ulaşarak nadir görülen bir "Süper El Nino" krizine dönüşme ihtimali hızla artıyor.

Tarihin en güçlü "Süper El Nino"su kapıda: Sıcaklıklarda rekor bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bünyesindeki İklim Tahmin Merkezi, El Nino'nun zirve noktasına ulaştığında çok güçlü bir etki yaratma olasılığını yüzde 66 olarak açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki su sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen bu küresel iklim döngüsü, dünya genelinde rüzgar koridorlarını değiştirerek devasa bir zincirleme reaksiyona yol açıyor.

Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken büyük sıcak su kütlesinin yüzeye doğru hareketlendiğini ve bu durumun El Nino'nun kış aylarını da kapsayacak şekilde sürme ihtimalini yüzde 96'ya çıkardığını belirtiyor.

Sıcaklık rekorları altüst olabilir

Hızla güçlenen bu hava dalgası, halihazırda insan eliyle tetiklenen küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da keskinleştirerek küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak.

En son 2015-2016 yıllarında yaşanan benzer bir Süper El Nino dalgası dünyanın pek çok bölgesini kavurmuştu. Mevcut veriler ışığında, önümüzdeki dönemin dünya tarihinin en sıcak yılları olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya genelinde asimetrik hava olayları kapıda

Süper El Nino'nun küresel çapta yaratacağı asimetrik hava olayları, bazı bölgelerde aşırı kuraklık ve orman yangınlarına yol açarken, bazı bölgeleri ise sel felaketleriyle karşı karşıya bırakacak. Yaz aylarında Hindistan ve Güneydoğu Asya'da muson yağmurlarını azaltması beklenen bu hava dalgası, Karayıpler ve Güney Afrika'da ise şiddetli kuraklık tehlikesini büyütecek.

Kuzey Amerika'da daha ılıman bir kışa neden olacak bu akım, Atlantik'teki kasırga sezonunu baskılasa da Pasifik'teki fırtına hareketliliğini artırarak küresel tarım, su kaynakları ve enerji altyapıları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.

ETİKETLER
İklim Değişikliği Küresel Isınma Hava Sıcaklıkları Hava Durumu ABD
Sıradaki Haber
Arakçi, savaşın ABD halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
Emine Erdoğan'dan Kazakistan paylaşımı
10:29
Kocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı tutuklandı
10:28
Aşırı tuz tüketiminin bilinmeyen zararları
09:41
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
09:42
Arakçi, savaşın ABD halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekti
09:38
Kremlin: Putin, 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ