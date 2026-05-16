Tarihin en güçlü "Süper El Nino"su kapıda: Sıcaklıklarda rekor bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bünyesindeki İklim Tahmin Merkezi, El Nino'nun zirve noktasına ulaştığında çok güçlü bir etki yaratma olasılığını yüzde 66 olarak açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki su sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen bu küresel iklim döngüsü, dünya genelinde rüzgar koridorlarını değiştirerek devasa bir zincirleme reaksiyona yol açıyor.

Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken büyük sıcak su kütlesinin yüzeye doğru hareketlendiğini ve bu durumun El Nino'nun kış aylarını da kapsayacak şekilde sürme ihtimalini yüzde 96'ya çıkardığını belirtiyor.

Sıcaklık rekorları altüst olabilir

Hızla güçlenen bu hava dalgası, halihazırda insan eliyle tetiklenen küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da keskinleştirerek küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak.

En son 2015-2016 yıllarında yaşanan benzer bir Süper El Nino dalgası dünyanın pek çok bölgesini kavurmuştu. Mevcut veriler ışığında, önümüzdeki dönemin dünya tarihinin en sıcak yılları olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya genelinde asimetrik hava olayları kapıda

Süper El Nino'nun küresel çapta yaratacağı asimetrik hava olayları, bazı bölgelerde aşırı kuraklık ve orman yangınlarına yol açarken, bazı bölgeleri ise sel felaketleriyle karşı karşıya bırakacak. Yaz aylarında Hindistan ve Güneydoğu Asya'da muson yağmurlarını azaltması beklenen bu hava dalgası, Karayıpler ve Güney Afrika'da ise şiddetli kuraklık tehlikesini büyütecek.

Kuzey Amerika'da daha ılıman bir kışa neden olacak bu akım, Atlantik'teki kasırga sezonunu baskılasa da Pasifik'teki fırtına hareketliliğini artırarak küresel tarım, su kaynakları ve enerji altyapıları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.