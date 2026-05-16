Dünya
AA 16.05.2026 09:36

Kremlin: Putin, 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

Açıklamada, Putin ve Şi'nin "2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

