AA 16.05.2026 10:23

Kocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 78 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 5'i serbest bırakıldı.

Olay

İnternet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Mayıs'ta Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmış, olayla ilgili 2 kişinin de başka dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, firari 4 şüpheli ise sonraki günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.,

