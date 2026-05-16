Dünya
The Guardian 16.05.2026 12:07

Filistinliler, soykırımcı İsrail'in park projesi için evlerini yıkmaya zorlanıyor

Doğu Kudüs'ün El-Bustan mahallesinde yaşayan Filistinliler, İsrail belediyesinin antik bir dini park inşa etmek amacıyla aldığı yıkım kararları nedeniyle kendi evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlanıyor.

Mescid-i Aksa'nın hemen altındaki koridorda yer alan El-Bustan mahallesinde, son iki yılda 57'den fazla Filistinli aileye ait ev yerle bir edildi. "Kralın Bahçesi" (Kings Garden) adı verilen ve Kudüs'ün yalnızca Yahudi geçmişine odaklanan arkeolojik temalı bir park projesi için boşaltılmak istenen mahallede, İsrail belediyesi ev sahiplerine ağır ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Evlerini İsrail iş makinelerinin yıkması durumunda yaklaşık 280 bin şekel (yaklaşık 72 bin sterlin) tutarında fahiş bir "yıkım faturası" ile karşı karşıya kalan Filistinli aileler, bu maliyeti karşılayamadıkları için kendi kiraladıkları iş makineleriyle evlerini ve anılarını yıkmak zorunda kalıyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, projenin Kudüs'ün çok kültürlü ve çok etnili yapısını tamamen silerek bölgeyi "yapay bir tarih parkına" dönüştürmeyi amaçladığını belirtiyor. Filistinli sakinlerin ruhsat başvurularını sistematik olarak reddeden Kudüs Belediyesi ise bölgenin konut alanına uygun olmadığını savunarak yıkımları meşrulaştırmaya çalışıyor.

Topraklarını ve evlerini kaybetmekle yüz yüze kalan bölge halkı, çocuklarının geleceğinin ve güvenlik duygusunun ellerinden alındığını belirterek, ne olursa olsun mahallelerini terk etmeyeceklerini ve çadırlarda yaşamaya devam edeceklerini vurguluyor

Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
