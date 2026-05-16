Dünya
AA 16.05.2026 18:46

Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık iki bin gemi mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ile 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.

Bazı gemilerin İran’ın onayı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte, sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle boğazdan geçiş yapamadığı belirtildi.

Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı.

