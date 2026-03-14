Dünya
AA 14.03.2026 10:42

Katil İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12'si sağlık personeli olmak üzere 23’e yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda'da bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Taybe kasabasındaki bir eve hava saldırısı düzenlediği aktarılan haberde, saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Nebatiyye ilinde de İsrail'in Rahibeler Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bulunan bir sağlık tesisini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

