Kültür-Sanat
AA 11.12.2025 17:44

Türk sineması, Azerbaycan ve Asya ülkeleriyle yeni projeler geliştirecek

Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali kapsamında düzenlenen Doğu Ülkeleri Film Marketi'nde, Sinema Genel Müdürlüğünce kurulan Türkiye standında ortak yapımlara yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Türk sineması, Azerbaycan ve Asya ülkeleriyle yeni projeler geliştirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'daki festival kapsamında, 8-9 Aralık'ta Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Ülkeleri Film Marketi'nde Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye standı kurularak, uluslararası işbirliklerine yönelik önemli temaslar sağlandı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile etkinliğe katılan yapımcı, yönetmen ve sektör temsilcileri, birçok görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye standını, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve diğer katılımcı ülkelerin yetkilileri de ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca ana teması uluslararası ortak yapımlar olan Resmi Panel düzenlendi. Panele, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Özbekistan ve İtalya'dan sinema alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Panelde, bölgesel işbirliklerinin artırılması, ortak yapım modellerinin geliştirilmesi ve kültürel işbirliğinin sinema aracılığıyla güçlendirilmesi konuları ele alındı.

"Networking çalışmaları her şeyden önemli"

Panelde konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin ortak yapımlara verdiği önemi vurgulayarak, özellikle Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle sinema alanındaki işbirliği potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti.

Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun ve profesyonel ağların geliştirilmesinin sürdürülebilir ortak yapımlar için kilit rol oynadığını ifade eden Güven, her şeyden önemli olan noktanın, sinemacıların birbiriyle tanışmasının sağlanacağı networking çalışmaları olduğunu vurguladı.

