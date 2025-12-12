Duman 7.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.12.2025 12:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"'na katılmak üzere gittiği Başkent Aşkabat'ta ikili temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da diplomasi trafiği

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da diplomasi trafiği

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Forum marjındaki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

Ayrıntılar gelecek...

Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan
