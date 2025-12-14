Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
Dünya
AA 14.12.2025 11:59

Avustralya'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Avustralya'da silahlı saldırı: Yaralılar var
[Fotoğraf: Sosyal medya]

NSW polisinden yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

