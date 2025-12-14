Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
Dünya
AA 14.12.2025 01:59

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

ABD polisi, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda çok sayıda kişinin "vurulduğunu" açıklarken, Başkan Trump şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında" ifadesini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadılar.

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.

Öte yandan ilk açıklamadan kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Brown Üniversitesi, gözaltında bir şüpheli olmadığını ve şüphelinin halen arandığı bilgisini paylaşmıştı.

ABD
