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Türkiye
AA 14.06.2026 02:00

Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı

M.A.E'nin kullandığı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için otomobilin yanına gitti. O sırada aynı yolda ilerlerken kontrolden çıkan A.Ö. idaresindeki otomobil, önce araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da park halindeki E.K.’ye ait otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden A.Ö. ve M.A.E. ile yardım etmek için kaza yerine gelen E.V, Ş.A, Ö.B. ve İ. B. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kastamonu Trafik Kazası
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