Yapay zeka dünyasında geleceği şekillendirecek tarihi dava

İki dev isim arasındaki yol ayrımı, 2015 yılına dayanıyor.

OpenAI; Elon Musk, Sam Altman ve Greg Brockman tarafından "insanlığın yararına", kâr amacı gütmeyen ve açık kaynaklı bir araştırma laboratuvarı olarak kuruldu.

Kuruluş aşamasında yaklaşık 38 milyon dolarlık finansman sağlayan ve şirketin ismini bizzat belirleyen Musk, yapay zekanın tek bir merkezin kontrolüne girmemesi gerektiğini savundu.

Ancak 2018 yılında Musk’ın yönetim kurulundan istifa etmesiyle dengeler değişti.

OpenAI’ın bir yıl sonra kâr amacı güden bir iştirak kurması ve Microsoft ile milyarlarca dolarlık ortaklık anlaşması imzalaması, Musk tarafından "kuruluş misyonuna ihanet" olarak nitelendirildi.

Musk, kamu yararı gözetilerek kurulan bir yapının ticari bir mülke dönüştürüldüğünü iddia ederek yargı sürecini başlattı.

Dava nasıl devam ediyor?

Kaliforniya’da görülen davada taraflar arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Musk, mahkemeye sunduğu ifadelerde şirketin "yağmalandığını" ve Microsoft’un kapalı kaynaklı bir yan kuruluşu haline geldiğini öne sürüyor.

150 milyar dolarlık rekor bir tazminat talep eden Musk, bu tutarın OpenAI’ın hayır kurumu koluna aktarılmasını istiyor.

OpenAI cephesi ise suçlamaları "tutarsız" olarak nitelendiriyor.

Şirket avukatları, Musk’ın geçmişte OpenAI’ı Tesla ile birleştirmek veya kâr odaklı bir yapıya dönüştürerek başına geçmek istediğini kanıtlayan e-postaları mahkemeye delil olarak sundu.

Savunma tarafı, davanın aslında bir prensip mücadelesi değil, Musk’ın kendi yapay zeka şirketi xAI’a avantaj sağlama çabası olduğunu savunuyor.

OpenAI davasının ikinci gününde Elon Musk tanık kürsüsüne çıktı.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ı kurdukları vakfın kâr amacı gütmeyen yapısını bozarak "kamuoyuna ihanet etmekle" suçlayan Musk, çapraz sorgu sırasında şirketin avukatıyla sert tartışmalar yaşadı.

1 milyar dolarlık vaat ve "itibar" tartışması

Duruşmada öne çıkan başlıklardan biri, Musk'ın başlangıçta vaat ettiği 1 milyar dolarlık finansal destek oldu.

Sam Altman’ın avukatları, Musk'ın bu vaadi hiçbir zaman yerine getirmediğini savunurken; Musk, ekibe güvenini kaybettiği için vaadinden döndüğünü kabul etti.

Toplamda 38 milyon dolar nakdi yardımda bulunduğunu belirten Musk, bunun yanı sıra markasının gücü, işe alım çabaları ve bağlantıları gibi "itibari katkılarının" değerine dikkat çekti. Hakim, Musk’ın bu savunmaları üzerine birkaç kez doğrudan sorulara yanıt vermesi konusunda uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

Bundan sonra ne olacak?

Yapay zeka dünyasının sonucuna kilitlendiği davada kararın Mayıs ayı ortasında açıklanması bekleniyor.

Mahkemeden çıkacak karar, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak nitelikte.

Olası bir "kuruluş senedi ihlali" kararı, OpenAI’ın yönetim yapısının tamamen değişmesine ve Sam Altman dahil mevcut yöneticilerin görevden alınmasına yol açabilir.

Ayrıca, şirketin 2026 sonunda planladığı ve 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşması beklenen halka arz süreci de yargı kararıyla tehlikeye girebilir.

Uzmanlar, davanın sonucunun yapay zeka teknolojisinin "kamu malı" mı yoksa "ticari bir ürün" mü olduğu tartışmasına son noktayı koyacağını belirtiyor.