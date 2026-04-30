Dünya
NBC News 30.04.2026 07:30

Teknoloji devlerinin yapay zeka harcamaları borsadaki rekor yükselişi test ediyor

Alphabet, Meta, Amazon ve Microsoft’un açıkladığı son çeyrek verileri, yapay zeka yatırımlarının piyasalardaki geleceğine dair karmaşık sinyaller verdi. Teknoloji devlerinin kârları beklentileri aşsa da, yatırımcıların yapay zeka devriminden beklediği "olağanüstü" büyüme rakamlarının gerisinde kalınması hisseler üzerinde baskı oluşturdu.

Google’ın ana kuruluşu Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik harcama tahminlerini yükseltmesinin ardından borsa kapanış sonrası işlemlerde yüzde 6 değer kazandı.

Şirketin hem gelir hem de kâr anlamında analist beklentilerini aşması, yatırımcılar arasında en büyük heyecanı yaratan gelişme oldu.

Buna karşın Meta, ikinci çeyrek gelir büyümesinin sabit kalacağını öngörmesiyle yüzde 5’ten fazla değer kaybetti. Amazon ve Microsoft hisseleri ise karışık gelen tahminlerin ardından yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Ekonomik direnç ve "Muhteşem 7'li" etkisi

ABD borsaları; İran ile devam eden savaş, yükselen petrol fiyatları ve düşük tüketici güvenine rağmen rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

S&P 500 endeksindeki şirketler, son 15 yılın en yüksek net kâr marjlarını raporlarken; bu yükselişe "Muhteşem 7'li" olarak bilinen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia ve Tesla liderlik ediyor.

Uzmanlar, piyasanın bu yedi şirketteki yoğunlaşmasının, beklentilerin altında kalacak kazançlar durumunda aşağı yönlü riskleri artırdığı uyarısında bulunuyor.

OpenAI belirsizliği ve savaşın piyasa etkisi

Nisan ayı başında İran ile olası bir ateşkes umuduyla yükselişe geçen piyasalar, Başkan Trump’ın ablukayı uzatma sinyalleriyle birlikte ivme kaybetti.

Ayrıca ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın gelir hedeflerini kaçırabileceğine dair iddialar, tüm yapay zeka ekosistemine dair endişeleri tetikledi.

OpenAI her ne kadar bu haberleri yalanlasa da, dev teknoloji şirketlerinin bu alandaki yüksek harcamalarının karşılığını ne zaman tam olarak alacağı sorusu, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

ETİKETLER
Amazon Meta Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
