Dünya
Independent 30.04.2026 07:01

Trump'ın altın heykeli Kuzey Kore liderlerinin anıtlarına benzetildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki golf sahasına dikilen yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki altın kaplama heykeli, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. "Don Colossus" lakabı verilen heykel, sosyal medya kullanıcıları ve eleştirmenler tarafından Kuzey Kore’nin eski diktatörleri onuruna dikilen anıtlara benzetildi.

Heykel projesi ilk olarak Ağustos 2024'te "$PATRIOT" adlı bir kripto para grubu tarafından sipariş edildi.

Ohio merkezli sanatçı Alan Cottrill tarafından tasarlanan 3,1 tonluk bronz heykel, daha sonra altın varakla kaplandı.

Yapım aşamasında sanatçı ve kripto grubu arasında ödeme anlaşmazlığı yaşanması nedeniyle heykel bir süre gizli bir lokasyonda tutuldu.

Ödemelerin tamamlanmasının ardından "Don Colossus", Miami'deki Trump National Doral golf sahasına, PGA Tour’un Cadillac Şampiyonası'ndan sadece bir hafta önce yerleştirildi.

360 bin dolar ödendi

Heykelde Trump, 2024 yılında Pensilvanya'daki suikast girişimi sırasında hafızalara kazınan "yumruk kaldırma" pozuyla tasvir ediliyor.

Ancak bu anıt, NBCUniversal’ın eski yöneticilerinden Mike Sington ve diğer birçok eleştirmen tarafından Kuzey Kore’nin eski liderleri Kim Il-sung ve Kim Jong-il’in heykelleriyle olan benzerliği nedeniyle hedef alındı.

Bazı profesyonel golfçüler ve turnuva personeli, siyasi bir simge haline gelen heykelin yanında fotoğraf çektirmekten kaçınırken, sanatçı Cottrill heykelin yapımı için toplamda 360 bin dolar ödendiğini açıkladı.

Beyaz Saray ise söz konusu kripto projesi veya heykelle herhangi bir resmi bağları olmadığını duyurdu.

