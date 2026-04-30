Dünya
Al Jazeera 30.04.2026 06:51

Trump, Almanya’daki asker sayısını azaltmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle Almanya’daki asker sayısının azaltılabileceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaşanan gerilim, Berlin ve Washington arasındaki savunma iş birliğini krize sürükledi.

ABD’nin İsrail ile birlikte yürüttüğü İran operasyonuna yeterli destek vermemekle suçlanan Almanya, son dönemde Washington'un eleştirilerinin odağına yerleşti.

Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması için müttefiklerin donanmalarını göndermemesine tepki gösterdi.

Gerilim, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran liderliği tarafından "küçük düşürüldüğüne" yönelik ifadelerinin ardından daha da tırmandı.

Durum ne?

Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma ihtimalini "incelediklerini ve gözden geçirdiklerini" belirtti.

Kararın kısa süre içerisinde verileceğini ifade eden Trump, Berlin yönetimini NATO kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemekle ve ABD-İsrail ittifakını İran karşısında yalnız bırakmakla suçladı.

Halihazırda Almanya, 33 bin 900 askerle ABD’nin dünyadaki en büyük denizaşırı üslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Ne olacak?

Almanya’dan asker çekilmesi durumunda, Avrupa’nın güvenlik mimarisinin ve NATO’nun operasyonel kabiliyetinin ciddi şekilde sarsılacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, Trump yönetiminin bu adımı bir baskı unsuru olarak kullandığını, ancak Berlin’in geri adım atmaması halinde Amerikan askerlerinin bir kısmının Polonya gibi daha "uyumlu" görülen müttefik ülkelere kaydırılabileceğini değerlendiriyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyuru, transatlantik ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olacak.  

ABD Almanya Donald Trump İran NATO
