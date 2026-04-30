İran petrol üretiminde zorunlu kısıntı eşiğinde

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası, Tahran’ın petrol ihracat kabiliyetini kısıtlamayı hedefliyor.

13 Nisan’dan bu yana devam eden operasyon, İran’ı ihraç edemediği petrolü depolamaya zorluyor. Küresel Enerji Politikaları Merkezi'nin uydu verilerine göre, İran’ın petrol ihracatının yüzde 90’ının gerçekleştirildiği Hark Adası’ndaki depolama tankları 20 Nisan itibarıyla yüzde 74 doluluğa ulaştı.

Ablukanın başlangıcından bu yana tanklara yaklaşık 3 milyon varil ek petrol girişi olduğu kaydediliyor.

Durum ne?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ablukanın başarısız olduğunu savunarak ülkesinin ekonomik baskıya en az 30 gün daha göğüs gerebileceğini belirtti.

Ancak operasyonel güvenlik standartları gereği petrol şirketleri, depolama kapasitelerini genellikle yüzde 80'in üzerine çıkarmaktan kaçınıyor.

İran daha önce 2020 yılındaki pandemi döneminde yüzde 90 doluluk oranını görse de mevcut ablukanın sürmesi halinde depolama alanlarının tamamen dolması bekleniyor.

Petrol üretiminin durdurulması ise yer altı rezervlerine kalıcı zarar verme, petrol akış modellerini değiştirme ve gelecekteki üretim maliyetlerini artırma riskini barındırıyor.

Ne olacak?

Enerji analistleri, İran’ın kara tesislerinde yaklaşık 20 günlük üretimi karşılayacak kadar ek kapasitesinin bulunduğunu ifade ediyor.

Bu durum, petrol üretimindeki düşüşün önümüzdeki hafta kademeli olarak başlayacağını, ancak mayıs ayı itibarıyla bu sürecin hızlanacağını gösteriyor.

İhracat kanallarının kapalı kalmaya devam etmesi durumunda, Tahran yönetiminin depolama kapasitesi tükendiği için üretimi ciddi oranlarda kısmak zorunda kalacağı öngörülüyor.