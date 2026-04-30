AA 30.04.2026 06:22

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na müdahalede ülkesini suçladı

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini "ya işbirlikçi ya da aciz olmakla" suçladı.

Varoufakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek, İsrail'e ait gemi ve insansız hava araçlarının Girit açıklarında filoya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Varoufakis, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini de eleştiren Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'e doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

Yunanistan İsrail Gazze
06:53
Trump, Almanya’daki asker sayısını azaltmayı değerlendiriyor
06:50
İran petrol üretiminde zorunlu kısıntı eşiğinde
06:46
ABD, İran'a ait yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı
06:36
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
06:52
YÖK'ten üniversitelere doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemleri için yazı
06:22
İsrail Ordu Radyosu: İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndan 7 tekneyi ele geçirdi
'Mahcup lale' çiçek açtı
'Mahcup lale' çiçek açtı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
