Açık 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2026 06:21

İsrail Ordu Radyosu: İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndan 7 tekneyi ele geçirdi

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.

Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.

Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.

Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'e doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

ETİKETLER
İsrail Gazze Yunanistan
Sıradaki Haber
Küresel Sumud Filosu: 60'dan fazla teknede 39 farklı ülkeden 345 katılımcı bulunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Trump, Almanya’daki asker sayısını azaltmayı değerlendiriyor
06:50
İran petrol üretiminde zorunlu kısıntı eşiğinde
06:46
ABD, İran'a ait yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı
06:36
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
06:52
YÖK'ten üniversitelere doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemleri için yazı
06:25
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na müdahalede ülkesini suçladı
'Mahcup lale' çiçek açtı
'Mahcup lale' çiçek açtı
FOTO FOKUS
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ