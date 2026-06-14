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Dünya
TRT Haber 14.06.2026 17:59

ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi. Lübnan'ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

ABD Başkanı Trump, İran ile barış anlaşması sürecinde Lübnan'a saldıran İsrail'i eleştirdi.

"Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi." diyen Trump, saldırının bu önemli süreci aksatmaması gerektiğini söyledi.

Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. Lübnan'ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere diğer taraflar tarafından da İsrail'e karşı daha fazla saldırı olmamalıdır. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim." açıklamasında bulundu.

İran: İsrail'in saldırıları sürerse müzakereler durabilir

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, "İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor." açıklamasıyla ABD'ye tepki göstermişti.

"Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulunmuştu.

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