Dünya
Al Jazeera 30.04.2026 06:44

ABD, İran'a ait yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'un İran'a ait yaklaşık yarım milyar dolar değerindeki kripto para varlığına el koyduğunu ve "Ekonomik Öfke Operasyonu"nun Tahran hükümetini krize soktuğunu belirtti.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Bessent, yaklaşık 350 milyon dolarlık kripto varlığın ele geçirildiğini, son dönemde elde edilen 100 milyon dolarla birlikte bu miktarın yarım milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Bessent, ayrıca her yerdeki banka hesaplarının dondurulduğunu kaydetti.

Ekonomik baskı kampanyasının geçtiğimiz yılın mart ayında başlatıldığını hatırlatan Bessent, yaklaşık üç hafta önce baskının daha da artırılması yönünde talimat aldıklarını aktardı.

İran petrolü alan ülkelere yaptırım uyarısı

ABD, yabancı hükümetlere ve şirketlere İran ile bağlarını kesmeleri için baskı yapmaya devam ediyor. Bessent, İran petrolü alıcılarına, sistemlerinde İran petrolüne tolerans gösteren endüstri ve bankalara yönelik ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını bildirdiklerini dile getirdi.

Ekonomik kampanya ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının ülke ekonomisinde kalıcı hasara yol açacağını savunan Bessent'in açıklamalarına Tahran'dan tepki geldi.

İran, söz konusu kampanyanın yalnızca petrol fiyatlarını yükselteceğini savunarak ABD'nin adımlarıyla alay etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bessent'in tavsiyelerini "çöp" olarak nitelendirdi.

