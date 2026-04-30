Dünya
BBC 30.04.2026 06:57

Petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı: İran ablukası uzatılıyor

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uzatmaya hazırlandığına dair haberlerin ardından küresel petrol fiyatları hızla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü 120 doları aşarak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı: İran ablukası uzatılıyor

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlara tepki olarak Tahran yönetimi, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini kısıtladı.

Nisan ayı başında boğaza yaklaşan her geminin hedef alınacağını duyuran İran'a karşılık ABD, İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemilerin durdurulacağını ilan ederek ablukayı başlattı.

17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle 90 dolara kadar gerileyen fiyatlar, ablukanın devam etmesiyle son 12 gündür yeniden istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor.

Durum ne?

Beyaz Saray'da enerji devlerinin yöneticileriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, ablukayı uzatması yönünde ekibine talimat verdiği belirtiliyor.

Bu durum piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın uzun süre devam edeceği şeklinde yorumlandı. Brent petrol fiyatları gün içinde 122 doları test ederken, uzmanlar arz kesintisinin devam etmesi halinde fiziksel kıtlık riskinin ve birçok üründe fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. İran ekonomisi ise yüzde 53,7'ye ulaşan enflasyon, rekor düşük seviyedeki riyal ve yaklaşık iki milyon kişinin işini kaybetmesiyle derin bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

Ne olacak?
Dünya Bankası, İran savaşının neden olduğu aksaklıkların mayıs ayında sona ermesi durumunda dahi, enerji fiyatlarının 2026 yılında yüzde 24 oranında artacağını öngörüyor. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran'ı bir an önce anlaşma imzalamaya çağırırken, Tahran yönetimi alternatif ticaret yollarıyla ablukaya direneceklerini ifade ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, ablukanın süresine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu daha da tetiklemesi bekleniyor.

