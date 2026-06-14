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Türkiye
AA 14.06.2026 06:46

Üsküdar'da vatandaşlar A Milliler için sabah namazında bir araya geldi

Üsküdar'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabah namazında buluştu.

Üsküdar'da vatandaşlar A Milliler için sabah namazında bir araya geldi

Kandilli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edildi.

Daha sonra vatandaşlar, maçı izlemek için cami bahçesinde kurulan alanda bir araya geldi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsul, maçın önemine dikkati çekerek, organizasyonun gençler ve aileleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi.

Gürsul, fiziki şartları uygun olan gençlik merkezlerinde sabah namazı programlarıyla birlikte maç izleme alanları oluşturduklarını belirterek, "Bu bölgede gençlik merkezi yoktu. Caminin organizasyona uygun olduğu bilgisi bize ulaştı. Biz de alanı hazır hale getirerek sosyal medya üzerinden duyurumuzu yaptık." dedi.

Bölgedeki gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gürsul, "Camimizde sabah namazını kıldık. Daha sonra gelen gençlerimize ve ailelerimize çay, çorba ve simit ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Maçı izlemek için Esenyurt'tan Üsküdar'a gelen Bilal Ağcı, "Programı sosyal medyadan duyduk. Az önce sabah namazını eda ettik. Şimdi de milli maçı izleyeceğiz, inşallah yeneceğiz. 24 seneden sonra heyecanımız büyük." dedi.

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A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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