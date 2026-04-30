Dünya
NBC News 30.04.2026 07:27

Pentagon: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolara ulaştı

Pentagon yetkilileri, İran ile devam eden savaşın sekizinci haftasında ABD’ye toplam maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu açıkladı. "Destansı Öfke Operasyonu" (Operation Epic Fury) adı verilen askeri müdahalenin maliyeti, ülkede savunma bütçesi ve ek ödenek tartışmalarını beraberinde getirdi.

Pentagon: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolara ulaştı

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonları başladığında, maliyetin ilk altı gün içinde 11,3 milyar dolara ulaştığı bildirilmişti.

Savaşın 60. gününe yaklaşılmasıyla birlikte, 1973 Savaş Yetkileri Yasası uyarınca Kongre'nin askeri güç kullanımı için onay verme veya reddetme süreci gündeme geldi.

Pentagon, çatışmanın başından bu yana Kongre’ye resmi bir maliyet güncellemesi sunmadığı için eleştirilerin odağındaydı.

Pentagon Denetçisi Jules Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, 25 milyar dolarlık harcamanın büyük kısmının mühimmat giderlerinden oluştuğunu belirtti.

Bu tutara operasyonel giderler, bakım çalışmaları ve ekipman değişimleri de dahil edildi. Hurst, harcamaların mevcut bütçe içerisindeki "beklenmedik durum operasyonları" fonlarından karşılandığını ifade etti.

Ancak bazı milletvekilleri, vergi mükelleflerinin parasının tam olarak nerelere harcandığına dair net bir döküm sunulmamasına tepki gösterdi. Bu sırada Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD'deki akaryakıt zamları da kamuoyu üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ne olacak?

Pentagon, savaşın toplam maliyetine ilişkin tam bir değerlendirme yapıldıktan sonra Beyaz Saray aracılığıyla Kongre’den "ek finansman" (supplemental funding) talep etmeye hazırlanıyor.

Savaş Yetkileri Yasası gereği bu hafta dolacak olan 60 günlük sürenin ardından, Başkan Trump'ın 30 günlük ek süre istemesi veya Kongre'nin savaşı resmen yetkilendirmek için oylama yapması gerekecek.

Temsilciler Meclisi'ndeki benzer bir girişim daha önce tek bir oyla reddedilmişti; bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak oylamalar savaşın hukuki ve mali geleceğini belirleyecek.

