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Dünya
Reuters 14.06.2026 13:14

İran'dan anlaşma açıklaması: Nükleer faaliyetler genişlemeyecek, yaptırım uygulanmayacak

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, nihai anlaşmaya kadar İran'ın uranyum zenginleştirmeme ve nükleer faaliyetlerini genişletmeme taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Taslak mutabakat metnine göre ABD ise nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik herhangi bir yeni yaptırım uygulamamayı kabul etti.

İran'dan anlaşma açıklaması: Nükleer faaliyetler genişlemeyecek, yaptırım uygulanmayacak

Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD ile varılan mutabakat zaptının son taslağının, Tahran'ın nükleer çalışmaları, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve petrol yaptırımlarından muafiyet gibi kritik konuları kapsadığını açıkladı.

Nihai anlaşmanın, tarafların mutabakata varmasının ardından 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor.

Taslak mutabakat metninde öne çıkan maddeler şöyle sıralandı:

Hürmüz Boğazı ve deniz ablukası

İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere derhal yeniden açmayı taahhüt ederken, ABD de İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırdı.

Mali düzenlemeler ve varlıkların serbest bırakılması

ABD, nihai bir anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik yeni bir yaptırım uygulamamayı kabul etti.

Washington yönetimi ayrıca, İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alarak Tahran'ın petrol satmasına ve gelir elde etmesine izin verecek.

Anlaşma kapsamında ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doların; doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arası işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakılmasını onayladı.

Nükleer faaliyetler ve uranyum stoğu

Tahran yönetimi, nükleer silah üretmeyeceğine ve edinmeyeceğine dair taahhütte bulundu.

İran, nihai anlaşmaya kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesisleri genişletmeyi kapsayan nükleer statükoyu korumayı kabul etti.

ABD ise Tahran'ın ülke içindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmesi konusunda mutabık kaldı.

Bu sürecin işleyişine dair mekanizmanın 60 gün içinde görüşülmesi öngörülüyor.

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