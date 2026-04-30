Pentagon ve Google arasında kritik yapay zeka anlaşması

Pentagon, son aylarda ABD’nin en büyük dört yapay zeka şirketiyle sistemlerinin "her türlü yasal amaçla" kullanımına izin veren yeni sözleşmeler imzalamaya çalışıyordu.

Temmuz ayında Google, OpenAI, Anthropic ve xAI ile başlatılan keşif amaçlı temaslar, Google ve OpenAI ile resmi anlaşmalara dönüştü.

Google halihazırda sınıflandırılmamış sistemlerde orduya hizmet veriyordu; ancak yeni anlaşma, Gemini’ın istihbarat analizi ve hedefleme desteği gibi daha kritik ve gizli operasyonlarda kullanılmasının önünü açıyor.

Anthropic krizi ve güvenlik tartışmaları

Anlaşma süreci, sektörün diğer oyuncusu Anthropic ile yaşanan gerilimin gölgesinde kaldı. Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin, yapay zekanın "kitlesel gözetleme" veya "öldürücü otonom silahların kontrolü" için kullanılmayacağına dair güçlü garanti talepleri Pentagon tarafından reddedildi.

Bakan Hegseth'in Anthropic’i "ulusal güvenlik riski" ilan etmesi ve Başkan Trump’ın federal kurumların bu şirketin ürünlerini kullanmasını yasaklaması üzerine konu yargıya taşındı. Google ise OpenAI gibi "yasal kullanım" maddesini kabul ederek benzer bir kamuoyu çatışmasından kaçınmış oldu.

Çalışan protestoları ve etik sınırlar yeniden gündemde

Google yönetimi Pentagon ile el sıkışsa da, şirket içinde huzursuzluk devam ediyor. Yaklaşık 600 Google çalışanı, CEO Sundar Pichai’ye bir mektup göndererek yeni askeri ortaklıkların reddedilmesini istedi.

2018 yılında "Project Maven" kapsamında yaşanan benzer bir protesto dalgası, Google’ın o dönem askeri projelerden geri çekilmesine neden olmuştu.

Google sözcüsü Kate Dreyer, yapay zekanın uygun insan denetimi olmadan kitle gözetimi veya otonom silahlanma için kullanılmaması konusundaki etik taahhütlerine bağlı olduklarını vurgulasa da, sınıflandırılmış ağlardaki kullanımın denetlenebilirliği sivil toplum kuruluşları arasında endişe yaratmaya devam ediyor.