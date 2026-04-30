Dünya
NBC News 30.04.2026 07:33

Elon Musk ve OpenAI davasında gerginlik: Beni kandırmaya çalışıyorsunuz

Yapay zekanın geleceğini şekillendirecek en kritik davalardan biri olan OpenAI davasının ikinci gününde Elon Musk tanık kürsüsüne çıktı. OpenAI CEO'su Sam Altman'ı kurdukları vakfın kâr amacı gütmeyen yapısını bozarak "kamuoyuna ihanet etmekle" suçlayan Musk, çapraz sorgu sırasında şirketin avukatıyla sert tartışmalar yaşadı.

Dava, OpenAI'ın 2015 yılında bir hayır kurumu ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulmasına rağmen, geçtiğimiz Ekim ayında geleneksel bir kâr odaklı yapıya bürünmesi üzerine odaklanıyor.

Musk, OpenAI'ın hem bir hayır kurumu imajını kullanıp bağış toplamasını hem de bu yapı üzerinden kurucuların büyük zenginlik elde etmesini eleştiriyor.

Kendi girişimi olan xAI'ı kâr amaçlı kurduğunu ancak OpenAI'ı bilinçli olarak kamu yararı için "hayır kurumu" şeklinde tasarladığını vurgulayan Musk, şirketin avukatı Bill Savitt'in sorularını "karmaşık ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi.

1 milyar dolarlık vaat ve "itibar" tartışması

Duruşmada öne çıkan başlıklardan biri, Musk'ın başlangıçta vaat ettiği 1 milyar dolarlık finansal destek oldu.

Sam Altman’ın avukatları, Musk'ın bu vaadi hiçbir zaman yerine getirmediğini savunurken; Musk, ekibe güvenini kaybettiği için vaadinden döndüğünü kabul etti.

Toplamda 38 milyon dolar nakdi yardımda bulunduğunu belirten Musk, bunun yanı sıra markasının gücü, işe alım çabaları ve bağlantıları gibi "itibari katkılarının" değerine dikkat çekti. Hakim, Musk’ın bu savunmaları üzerine birkaç kez doğrudan sorulara yanıt vermesi konusunda uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

134 milyar dolarlık tazminat talebi ve davanın geleceği

Elon Musk, OpenAI ve en büyük destekçisi Microsoft'tan toplamda 134 milyar dolar tazminat talep ediyor. Altman tarafı ise Musk'ın şirketi Tesla’ya dahil etme veya tüm kontrolü ele geçirme talebinin reddedilmesi üzerine projeyi terk ettiğini iddia ediyor.

Musk kendisini "onlara bedava fon sağlayan bir aptal" olarak tanımlarken, OpenAI’ın kâr amaçlı bir yapıya dönüşmesinin engellenmesini istiyor. Duruşma bugün de devam edecek olan çapraz sorgu ile sürecek.

SON HABERLER
08:26
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
08:01
Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son gün
07:54
Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi
07:53
Yapay zeka dünyasında geleceği şekillendirecek tarihi dava
07:57
Dışişleri: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı korsanlık eylemidir
07:37
Pentagon ve Google arasında kritik yapay zeka anlaşması
