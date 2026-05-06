Sağlık
AA 06.05.2026 00:45

ABD'de antidepresan kullanımını azaltmaya yönelik kampanya başlatıldı

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, ülkede çok fazla kullanılan antidepresan ilaçlarının azaltılması yönünde kampanya başlattıklarını bildirdi.

[Temsili fotoğraf]

Bakan Kennedy, “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme Enstitüsü” tarafından düzenlenen ve akıl sağlığı ile aşırı ilaç kullanımının ele alındığı toplantıda konuştu.

Psikiyatrik ilaçların "azaltılmasını" teşvik eden yeni girişimini duyuran Kennedy, "Bugün, özellikle çocuklar arasında psikiyatrik ilaçların aşırı kullanımını ele alarak, ulusumuzun ruh sağlığı krizine karşı net ve kararlı bir adım atıyoruz." dedi.

Kennedy, bu girişim kapsamında Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresinin reçete yazma eğilimleri hakkında bir rapor yayınlayacağını belirtti.

Söz konusu girişimle ayrıca "şeffaflık ve ruh sağlığı konusunda daha bütünsel bir yaklaşım" geliştireceklerini ifade eden Kennedy, "Bugün, özellikle çocuklar arasında psikiyatrik ilaçların aşırı kullanımını ele alarak, ulusumuzun ruh sağlığı krizine karşı net ve kararlı bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kennedy, daha önce yaptığı açıklamalarda, serotonin düzeyini artıran bazı ilaçlarla okul saldırıları arasında olası bir bağlantı bulunabileceğini öne sürmüş, bu ilaçların bağımlılık riskine ilişkin de tartışmalı değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 2020 yılında ülkedeki yetişkinlerin yüzde 16,5’i ruh sağlığı sorunları nedeniyle psikiyatrik ilaç kullandı.

ABD
