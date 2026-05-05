Doktorları şaşırttı: Elma büyüklüğünde taş çıktı

Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan Urfan Aydın, geçen hafta böbrek ağrısı şikayetiyle Arpaçay Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

Üroloji Kliniği'nde görev yapan Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer, yaptığı tetkiklerde Aydın'ın mesanesinde iri bir taş olduğunu tespit etti.

Aydın'ı ameliyata alan Ezer ve ekibi, hastanın mesanesinden 201 gram ağırlığında, 8 santimetre çapında tek parça halinde büyük bir taş çıkardı.

"Mesanede bu büyüklükte taşlara nadiren rastlıyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer, mesanede taşların zamanla büyüyebileceğini söyledi.

Böbrek taşlarının şiddetli ağrı yaptığına işaret eden Ezer, şöyle konuştu:

"Ama idrar torbasında ise esas sıkıntı, idrar yapmada zorluk, idrar yapmada yanmadır. Bu çok ciddi bir ağrı yapmadığı için hasta uzun süre hastaneye başvurmayabilir ve bu sırada taş devasa boyutlara gelebilir. Nitekim bu taş da öyle bir taş. Mesanede bu büyüklükte taşlara nadiren rastlıyoruz. Bu filmi ilk gördüğümüzde bizi de şaşırtmıştı, devasa bir şey. Normalde ameliyatlarımızın tamamını kapalı yöntemlerle yapıyoruz ama bunu açık yöntemle çıkarttık. Hakikaten elma büyüklüğünde bir taş çıkarmış olduk."

Ezer, bu büyüklükte taşlara ameliyatlarda çok nadir rastlandığını vurgulayarak, "Bazen çamur gibi yumuşak taşlar oluyor ama bu bayağı duvar örseniz kullanabileceğiniz sertlikte bir taş. Taşımız 200 gramın üzerinde, yaklaşık 8 santimlik bir çapı var. Biz de filmde gördüğümüzde hayret ettik, bunun tamamen taş olamayabileceğini düşündük ama ameliyat sırasında hakikaten tek parça halinde taş çıkması bizleri de şaşırttı. Ağır ve sağlam bir taş" ifadelerini kullandı.

Hasta Urfan Aydın da ağrı üzerine hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Böyle bir taş beklemiyordum, çok büyük bir taş. Ameliyattan çıkarken taşı gördüm, bayılmak istedim, böyle bir taş olmaz" dedi.