"Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi ve MÜ-YAP ortaklığında gerçekleştirilecek olan Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet Uluslararası Sempozyumu, küresel düzeyde yetkin isimleri tek bir çatıda buluşturuyor.

Sempozyum, Prof. Dr. Jacques De Werra, Prof. Dr. Irene Calboli, Prof. Dr. Jordan Delev, Prof. Dr. Mustafa Ateş, Prof. Dr. Nadjba Boukemidja, Prof. Dr. Canan Küçükali, Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin ve Doç. Dr. Mukhriddin Mukhiddinov’un katılımlarıyla gerçekleşecek.

Sempozyumda, yapay zekanın hukuki boyutları, telif hakları, veri sahipliği ve yenilikçi teknolojilerin fikri mülkiyet sistemine etkileri çok yönlü olarak ele alınacak.

Sempozyum yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.