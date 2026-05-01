TRT Haber 01.05.2026 09:58

"Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, fikri mülkiyet haklarının geleceği de yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda düzenlenen “Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet Uluslararası Sempozyumu”, alanında uzman akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi ve MÜ-YAP ortaklığında gerçekleştirilecek olan Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet Uluslararası Sempozyumu, küresel düzeyde yetkin isimleri tek bir çatıda buluşturuyor.

Sempozyum, Prof. Dr. Jacques De Werra, Prof. Dr. Irene Calboli, Prof. Dr. Jordan Delev, Prof. Dr. Mustafa Ateş, Prof. Dr. Nadjba Boukemidja, Prof. Dr. Canan Küçükali, Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin ve Doç. Dr. Mukhriddin Mukhiddinov’un katılımlarıyla gerçekleşecek.

Sempozyumda, yapay zekanın hukuki boyutları, telif hakları, veri sahipliği ve yenilikçi teknolojilerin fikri mülkiyet sistemine etkileri çok yönlü olarak ele alınacak.

Sempozyum yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. 

Sıradaki Haber
Hürmüz'de abluka devam ediyor: Brent petrol 120 doları gördü
