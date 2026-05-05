AA 05.05.2026 20:35

Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi davasında 21 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta, 146 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin davada, sitenin müteahhidi ve dönemin Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Kara, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi davasında 21 yıl hapis
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, T.Ö, C.K, O.Y, C.Y, S.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö'nün beraatine hükmetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

