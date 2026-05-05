Eğitim
AA 05.05.2026 21:28

MEB 2 kılavuz yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şube müdürlerinin yer değiştirme ve öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler yer aldı.

Bu kapsamda uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 7-15 Mayıs'ta "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. 15-19 Haziran tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.

Programlara ilişkin eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos'ta "www.oba.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Kılavuza "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Şube müdürlerinin yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünce, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2026 yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2026 yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.

Bu kapsamda bölge hizmetine bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 15-19 Haziran'da, atamalar ise 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 6-10 Temmuz, atamalar 17 Temmuz'da yapılacak.

Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Kılavuza "personel.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

