Hafif Sağanak Yağışlı 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.05.2026 17:05

Bakan Gürlek, Noterler Günü'nü kutladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Noterlik Kanunu'un 54 yıl önce yürürlüğe girdiğini anımsatıp Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan noterlerin Noterler Günü'nü kutladı.

Bakan Gürlek, Noterler Günü'nü kutladı

Noterliğin sadece belge düzenlemek değil, yargı öncesi koruyucu hukuk hizmetiyle uyuşmazlıkları daha doğmadan önleyen, hukuki güvenliği sağlayan köklü bir kamu hizmeti olduğunu kaydeden Gürlek, "Bu bakış açısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla noterlik teşkilatımızı daha modern, güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk. 2002'de 1231 olan noterlik sayımızı bugün 2 bin 385'e çıkardık" bilgisini paylaştı.

Bakan Gürlek, nöbetçi noterlik uygulamasıyla 4,3 milyondan fazla işlemin hafta sonlarında da kesintisiz yapılabilmesinin sağlandığını, Güvenli Ödeme Sistemi ile 2,5 trilyon lirayı aşan işlem hacminde güveni teminat altına aldıklarını ve vatandaşların ekonomik güvenliğini güçlendirdiklerini aktardı.

Dijital dönüşüm kapsamında e-randevu, biyometrik kimlik doğrulama, taşınmaz satışı gibi öncü ve yenilikçi reformların da hayata geçirildiğini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Noterliğin bir kamu hizmeti, noterlerimizin ise birer kamu görevlisi olduğu bilinciyle; hukuki güvenliği daha da güçlendirmeye, adalet hizmetlerini dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ETİKETLER
Akın Gürlek Noter
Sıradaki Haber
Ayrımcılık yapan hamburger zincirine ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze sahnede: YILDIRIMHAN
16:58
Ayrımcılık yapan hamburger zincirine ceza
16:48
HÜRJET'in F404 motorları için imzalar atıldı
16:46
Aydın'da tağşiş zeytinyağı ticareti yapan şüpheliye 1,8 milyon lira ceza
16:45
Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti
16:42
Milli kamikaze İHA "KUZGUN" ilk kez vitrinde
Sakarya'da sağanak denizin rengini değiştirdi
Sakarya'da sağanak denizin rengini değiştirdi
FOTO FOKUS
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ