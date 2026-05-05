TRT Haber 05.05.2026 15:11

Siber Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda gelinen aşama ele alındı.

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirler konuşuldu.

Siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi de kurulun değerlendireceği konular arasında yer aldı.

Siber Güvenlik Başkanlığının yeni yapısı Türkiye'nin dijital ekosistemine güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi ve Başkanlığın görev tanımına "dijital devlet" ibaresi eklendi. Bu kapsamda Başkanlık, siber güvenliğin yanı sıra dijital devlet alanında da mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal stratejiler ile eylem planlarını hazırlayacak.

Ayrıca kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik yetkiler de Siber Güvenlik Başkanlığında toplandı ve başkanlık bünyesinde Kamu Yapay Zeka ile Dijital Devlet Genel Müdürlükleri kuruldu.

