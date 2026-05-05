Gündem
TRT Haber 05.05.2026 14:55

Gaziantep ve Şanlıurfa'ya hasarların giderilmesi için 150 milyon liralık kaynak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağış ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması için valiliklere toplamda 150 milyon lira gönderildiğini açıkladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine de 50 milyon lira gönderildiği bilgisini veren Çiftçi, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep'te fırtına ve sağanak enerji hatlarını vurdu

Gaziantep'te 127 elektrik direği yıkıldı

Gaziantep'te önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanağın ardından 127 elektrik direğinin yıkıldığı, 67 direk arası iletkenin hasar gördüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün kent genelinde şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan afet sonrasında ilimizde elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direği yıkılmış ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığı tespit edilmiştir. Enerji arzının sağlanabilmesi amacıyla diğer illerden alınan ekip ve jeneratör destekleri sonrasında alternatif şebeke unsurları kullanılarak enerji temini çalışmaları yapılmıştır. Akabinde onarım süreci başlamış ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmalar sürdürülmüştür."

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirilen açıklamada, iletim hatlarının daha yoğun hasar gördüğü Burak, Gazikent, Belkız, Yeditepe, Bedir, Kızılhisar, Kıbrıs, Dumlupınar ve Güzelvadi mahallelerinde ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu mahallelerde yaşanan lokal sorunların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte olup, bugün akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanması hedeflenmektedir. İlgili şirket tarafından çalışmalar yürütülmekte, valiliğimiz süreci yakından takip etmektedir." denildi.

