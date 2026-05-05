Hafif Sağanak Yağışlı 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.05.2026 16:07

8 haftalık ek doğum iznine başvurular sürüyor

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular devam ediyor.

8 haftalık ek doğum iznine başvurular sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ve 8 haftalık ilave izne ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yasanın yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tek başvuru şartı, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabiliyor. Tek başvuru yolu, anneler, bebeklerinin kimlik fotokopileri ve ilave izin talep ettiklerine ilişkin bir dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim ediyor. Yeni düzenlemeden yararlanmak için, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmayı unutmayın."

 

ETİKETLER
Kadın Doğum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Bakan Gürlek, Noterler Günü'nü kutladı
17:06
Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze sahnede: YILDIRIMHAN
16:58
Ayrımcılık yapan hamburger zincirine ceza
16:48
HÜRJET'in F404 motorları için imzalar atıldı
16:46
Aydın'da tağşiş zeytinyağı ticareti yapan şüpheliye 1,8 milyon lira ceza
16:45
Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti
Sakarya'da sağanak denizin rengini değiştirdi
Sakarya'da sağanak denizin rengini değiştirdi
FOTO FOKUS
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik ibrazı zorunlu olabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ