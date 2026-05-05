Kültür-Sanat
AA 05.05.2026 15:48

Tiyatro Treni yola çıktı: İlk durak Karabük

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “Tiyatro Treni”nin ilk durağı Karabük oldu. 13 gar ve istasyonda 25 temsilin sahneleneceği projede, tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde ücretsiz oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Ankara'dan dün yola çıkan Tiyatro Treni'nin, toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turnesinin ilk durağı Karabük oldu.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Karabük Garı'nda çocuklar için ücretsiz sahnelendi. Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak proje, yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü kültür hattı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında demir yolu hattının geçtiği illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro Karabük
