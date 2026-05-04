Çok Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 04.05.2026 23:18

'Tiyatro Treni' Ankara'dan yola çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Ankara'dan yola çıktı.

'Tiyatro Treni' Ankara'dan yola çıktı
[Fotograf: AA]

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında, çocuklar için "Masal Treni", yetişkinler için ise "Karşı Köyün Delisi" adlı oyunlar sahnelenecek.

Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turne, Ankara'dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak.

Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla birlikte, tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü bir kültür hattı oluşturulması hedefleniyor.

ETİKETLER
Tiyatro Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik gözlemleniyor
23:49
BAE, saldırılar sonrası hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı
23:26
Antalya'da depo yangını
23:51
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
23:05
Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
22:45
BAE'de saldırılar sonrası üniversiteler 3 gün uzaktan eğitime geçti
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ