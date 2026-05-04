'Tiyatro Treni' Ankara'dan yola çıktı

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında, çocuklar için "Masal Treni", yetişkinler için ise "Karşı Köyün Delisi" adlı oyunlar sahnelenecek.

Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turne, Ankara'dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak.

Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla birlikte, tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü bir kültür hattı oluşturulması hedefleniyor.