Iğdır'da arı saldırısında 816 koyun telef oldu

Arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlarla ilgili inceleme tamamlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 816 küçük hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veterinerler kontrolünde, yerleşim yerlerinden uzaktaki boş bir arazide açılan çukurlara gömüldü.

Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya giden 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçerken arıların saldırısına uğramıştı.

Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezmişti.

Arı saldırıları esnasında 5 kişi yaralanmıştı.